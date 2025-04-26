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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Temelsiz isnat ve itirafları aynen iade ediyoruz

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#İletişim Başkanı Fahrettin Altun#Özgür Özel#Sosyal Medya
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Temelsiz isnat ve itirafları aynen iade ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 18:55

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Özgür Özel'in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel, partisine ve yöneticilerine yönelik yolsuzluklar ve usulsüzlük soruşturmaları derinleştikçe sözde naralar atmaya, kendi geçmişiyle özdeşleşmiş 'darbe', 'cunta', 'tek adam' gibi ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yamamaya çalışıyor ancak nafile. Aziz Türk milleti kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp milli iradeyi gasp etmeye alışık olduğunu gayet iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu vesayet girişimlerinin karşısında nasıl dimdik durduğunu, millet adına nasıl mücadeleler verdiğini de milletimiz gayet iyi hatırlamaktadır. Özgür Özel'in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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#İletişim Başkanı Fahrettin Altun#Özgür Özel#Sosyal Medya

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