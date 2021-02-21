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Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 21:49 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Siyaset adı altında dedikodu yapıyorlar

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Siyaset adı altında dedikodu yapıyorlar
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) yöneticilerin Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar" ifadelerini kaydetti.

İletişim Başkanı Altun, CHP'li yöneticilerin Hazine ve Maliye eski Bakanı Albayrak'a yönelik eleştirilerine Twitter hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi. Altun, yaptığı açıklamada, "Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar. Bunu da içlerindeki marazları, arızaları, utanılacak eylemleri gizlemek için yapıyorlar" dedi.

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