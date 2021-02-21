İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Siyaset adı altında dedikodu yapıyorlar

İletişim Başkanı Altun, CHP'li yöneticilerin Hazine ve Maliye eski Bakanı Albayrak'a yönelik eleştirilerine Twitter hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi. Altun, yaptığı açıklamada, "Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar. Bunu da içlerindeki marazları, arızaları, utanılacak eylemleri gizlemek için yapıyorlar" dedi.