İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya-Ukrayna savaşında, iki tarafla da görüşebilen tek ülke Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Beyoğlu'nda bir otelde TRT ev sahipliğinde düzenlenen Asya Pasifik Birliği (ABU) 61'inci Genel Kurulu Açılış Töreni'ne katıldı. Programda ayrıca, TRT Genel Müdürü ve ABU Başkanı Prof. Dr. Mehmed Zahid Sobacı ve ABU Genel sekreteri Ahmet Nadeem ile çok sayıda katılımcı yer aldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuşmasında "Bildiğiniz üzere Asya Pasifik Birliği (ABU), 65 ülkeden 230 üyesi ile 3,5 milyar izleyiciye hitap eden bir medya örgütü ve bu haliyle dünyanın en büyük yayın birliği. ABU, kurulduğu 1964 yılından bu yana iletişim ve medya dünyasında önemli bir fonksiyon icra ediyor" dedi.

'MEDYA DÜNYASINDA DA ABU BÜYÜK BİR BOŞLUĞU DOLDURMAKTADIR'

Küresel medyanın Batı tekeline alınmaya çalışıldığını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, "İletişim ve medya dünyasının birkaç Batılı şirket tarafından tahakküm altına alınmaya çalışıldığı günümüzde ABU'nun yayıncılıkta çeşitliliği simgeleyen, bir küresel birlik alternatifi sunması çok kıymetli, çok değerlidir. Yayıncıların karşılaştığı zorluklara çözüm bulma, iletişim ve medya dünyasında yenilikçi yaklaşımlar geliştirme konusunda da ABU büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Tam da bu yüzden biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, ABU gibi, küresel platformların iletişim ekosistemindeki Batı merkezli tek sesliliğin aşılmasında oynadığı rolü ziyadesiyle önemsiyoruz. Nitekim 2023 yılında, TRT Genel Müdürü Sayın Zahid Sobacı'nın ABU Başkanı, bu yıl ise TRT Haber, Haber Koordinatörü Ahmet Görmez'in ABU Haber Grubu Başkanı seçilmesi bizi ziyadesiyle memnun etti" ifadelerini kullandı.

'ESKİ DÜNYA ÖLÜYOR VE YENİ DÜNYA DOĞMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR'

Altun, güç dengesinin Asya'ya kaydığını belirterek, "2'nci Dünya Savaşı sonrası Batılı devletlerin çıkarlarına göre inşa edilen müesses nizam dünya için, tüm insanlık için bir refah ve huzur getirmedi. Bugün dünya, eş zamanlı olarak pek çok krizle karşı karşıya. İklim krizinden bölgesel çatışmalara, insanları yerinden eden göçlerden ekonomik dengesizliklere kadar uzanan pek çok sorun insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Bu düzen, artık insanlık için daha fazla kan ve gözyaşı anlamına geliyor. İşte, malumunuz, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Filistin'de giriştiği katliamlar, şimdi de Lübnan'a ve tüm Orta Doğu'ya savaşı taşıma saldırganlığı, aymazlığı... Bunların neticesinde ölen ve yaralanan binlerce insan, on binlerce göçmen ve mülteci. Tüm bu krizlerde bizleri, tüm dünyayı karamsarlığa iten esas faktör, bu krizler karşısında yetersiz ve işlevsiz kalan, dahası bu krizlerin derinleşmesinde pay sahibi olan uluslararası aktörler, uluslararası sistemdir. Evet tam da bugün, eski dünya ölüyor ve yeni dünya doğmak için mücadele ediyor. Zira Dünya genelinde güç dengesi giderek Asya'ya kaymakta, Asya'nın yükselen ekonomik ve siyasi etkisi geleceğin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır" diye konuştu.

'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA İKİ TARAFLA DA GÖRÜŞEBİLEN TEK ÜLKE TÜRKİYE'

Türkiye'nin küresel rolüne değinen Altun, "Bu çerçevede istikrarlaştırıcı bir güç olarak Türkiye, bölgesindeki ve küresel sistemi etkileyen kriz ve çatışmalarda etkin ve proaktif bir rol oynuyor. Örneğin; Rusya-Ukrayna savaşında, her iki tarafla da görüşebilen tek ülke Türkiye'dir. Yine Türkiye, milyonlarca insanı etkileme potansiyeline sahip Tahıl Anlaşmasının sağlanmasında çok aktif rol almıştır. Yine Türkiye bu bağlamda Filistin meselesinde, İsrail'in katliamlarının durdurulması, savaşın tüm bölgeye sıçramaması için yoğun bir diplomatik çaba sarf etmektedir. Her şeyden önemlisi, Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' ve 'Dünya Beşten Büyüktür' şiarlarıyla mevcut uluslararası sistemin çarpıklığını her platformda dile getiriyor, bu sisteme karşı küresel vicdan toplumunu harekete geçirmeye çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

'STRATEJİK İLETİŞİM ALANINDA DÜNYANIN ÖNDE GELEN LİDERLERİNİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ'

Katılımcılara STRATCOM davetinde bulunan İletişim Başkanı Altun, "Biz, Türkiye olarak, küresel alanda hak ve adalet mücadelesi veriyoruz. Bu bağlamda, stratejik iletişim alanında, haktan ve adaletten yana küresel iş birliklerine önem veriyoruz. Balkanlarda haber ajansları arasında koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla 1995 yılında kurulan ve Anadolu Ajansımızın da kurucularından olduğu Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) bunlardan biridir. Yine Anadolu Ajansı, Türk dünyasında medya ve enformasyon alanındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek üzere 2023 yılında Türk Haber Ajansları Birliği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Kamu yayıncımız TRT de dönem başkanlığını yürüttüğü ABU'nun yanı sıra, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) üyesi iken Afrika Yayın Birliği'nin de ortak statüsünde üyesidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı olarak bu girişimleri destekliyoruz. İslâm İş birliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Konferansı, Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Birliği, Türkiye-Afrika Medya Zirvesi, gibi organizasyonlara öncülük ederek, katkı sunarak bölgesel işbirliği ve diyalog kanalları geliştiriyoruz. Yine bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) ile de iletişim ve medya dünyasına küresel boyutta katkıda bulunuyor. Bu yılki toplantısı ile, stratejik iletişim alanında dünyanın önde gelen liderleri, uzmanları ve profesyonellerini 'İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm' temasıyla 13-14 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul'da bir araya getireceğiz" şeklinde konuştu.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ABU'NUN VARLIĞI, DAHA ÖNEMLİ BİR HALE GELMİŞTİR'

TRT Genel Müdürü ve ABU Başkanı Sobacı ise, "Dijital dönüşüm sürecinde ABU'nun varlığı, daha önemli bir hale gelmiş, sorumluluklarını daha da artırmıştır. Biz, bu farkındalıkla, 61'inci Genel Kurulu'muzun temasını 'Yapay zeka; yayıncılık ve toplum' olarak belirledik.

2 gün boyunca, medya profesyonellerinin katılımıyla, yapay zeka teknolojisinin yayıncılık alanında sunduğu potansiyeli çeşitli açılardan ele alacak, yapay zeka ve medya alanındaki gelişmelere uyum sağlama konusunda üyelerimizle olan dayanışmamızı ortaya koyacağız" dedi. (DHA)