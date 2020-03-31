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Haber Giriş: 31.03.2020 - 18:32,Son Güncelleme:/

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! "Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet"

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! "Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet"
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası ile Twitter'dan bir video paylaştı.

Altun'un paylaşımı şöyle;

Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tek yüreğiz..

Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; #bizbizeyeterizTürkiyem

Fahrettin Altun paylaştı: Yolumuz kardeşlik, yönümüz adaletİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası ile Twitter'dan bir video paylaştı.
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