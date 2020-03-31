Haber Giriş: 31.03.2020 - 18:32,
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! "Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası ile Twitter'dan bir video paylaştı.
Altun'un paylaşımı şöyle;
Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tek yüreğiz..
Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; #bizbizeyeterizTürkiyem
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