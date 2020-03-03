İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajları paylaştı... Bahar Kalkanı Harekâtı'na gönüllü askerlik ve destek mesajları

Twitter'da mesajları paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları... Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" dedi.





VATANDAŞLARDAN GELEN MESAJLAR

BAŞVURU METNİ

Başlatmış olduğumuz Bahar Kalkanı Operasyonuna gönüllü olarak katılmak istiyorum. Devletimin dünyanın hangi yerinde askere ihtiyacı olursa oraya gönüllü yazılmak istiyorum. Kanunen uygunsa eğer Suriye Milli Ordusu saflarına katılıp, Mehmetlerimizin mühimmatını taşır, onlara erzak taşır, kamuflajlarını yıkar botlarını temizlerim. Ülkem için canımı vermeye askerlerimizin hizmetçisi olmaya hazırım.

BAŞVURU METNİ

Sınır ötesi operasyonda gönüllü yer almak istiyorum. Şehadeti çok görmeyin Allah aşkına... Devletim emretsin diye gözüm yaşla bekliyorum. Uzun kelam edemiyorum telefonunuzu bekliyorum. Allah a emanet olun...

BAŞVURU METNİ

GÖNÜLLÜ OLARAK ORDUYA KATILMAK İSTİYORUM. RABBİM ASKERİMİZE GÜÇ KUVVET VERSİN. KİMSEM YOK. DEVLET BÜYÜTÜP YETİŞTİRDİ. DEVLETE BORCUMU ÖDEMEK İSTİYORUM. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

BAŞVURU METNİ

Cumhurbaşkanından tek isteğim biz bayanların da gönüllü askere gidebilmesi için bir yasa çıkarması. Vatanımız bu elim günlerdeyken evimizde rahat bir şekilde oturup, yemek yiyip, uyumak bile şu anda bize zulüm geliyor. Elimiz silah tutmasa bile en azından askerlerimizin yemeklerini yapar, çoraplarını yıkarız bu can-ı gönülden isteğimin dikkate alınmasını rica ediyorum; hiç değilse başımı yastığa rahat koyabilmek adına…

BAŞVURU METNİ

Sayın Büyük Başkomutanımız ve Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına mesajımdır. Gönüllü olarak Suriye’nin sınır bölgesinde askerlik yapmak istiyorum. Kefenimizi giydik bekliyoruz. Hiçbir şey yapamasam bile komutanlarımın çantalarını, malzemelerini, botlarını temizlerim. Millet ve devlet el ele olduğu sürece bizi kimse yıkamaz. La galibe illallah.

BAŞVURU METNİ

Suriye’de yapılan operasyonlarda gönüllü sivil halk olarak destek vermek istiyorum. Kanımın son damlasına kadar devletim için, vatanın bölünmez bütünlüğü için, ezanımızın ve Kur’an’ımızın susmaması için, bayrağımızın inmemesi için sonuna kadar mücadele etmeye varım. Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin. Ben bir kadınım; yeri geldi mi elim silah tutar vatanım için, yeri geldi mi yemek yaparım, yeri geldi mi malzeme taşırım. Rabbim devletimizin, askerimizin, ülkemizin yar ve yardımcısı olsun düşmana fırsat vermesin.

BAŞVURU METNİ

Cumhurbaşkanım, ben gönüllü olarak askere gitmek istiyorum; İdlib’e savaşmaya… Sizden para pul istemiyorum, maaş istemiyorum. Benim eşime baktınız mı, annemi babamı ziyaret ettiniz mi yeterli. Cumhurbaşkanım sizden bunu istiyorum. Allah’ın izniyle ben de şehadet şerbetinden içmek istiyorum. Bunu benden esirgemeyin. Arz ederim.

BAŞVURU METNİ



ALLAH RIZASI İÇİN ALIN BENİ ASKERE ALIN. ORADA KARDEŞLERİM ŞEHİT OLURKEN BENİM BURADA DURMAM KANIMA DOKUNUYOR. ALLAH RIZASI İÇİN GÖNDERİN BENİ. İDLİB’E GÖNÜLLÜ OLARAK GİTMEK İSTİYORUM. ALLAH RIZASI İÇİN GÖNDERİN BENİ. KANIMA DOKUNUYOR. SADECE VATANIMA HİZMET EDEYİM ALLAH RIZASI İÇİN.



BAŞVURU METNİ



Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Elimden gelse ya da münasip görülürse askerimin önünde gönüllü kalkan olurum. Onların ayağına taş değmemesi uğruna ölürüm. Adres bilgilerim sizde mevcut. Gel dediğiniz anda kapıdayım.



BAŞVURU METNİ



Gönüllü olarak askere gitmek istiyorum. Yerimizde duramıyoruz. Canımız feda. Allah aşkına kim okuyorsa… Allah devletimize milletimize zeval vermesin.



BAŞVURU METNİ



Merhabalar yetkili… Bizler gönüllü, bir kuruş bile para almadan askerlik yapmak istiyoruz. Bunun için başvuru yeri açılmasını ve değerlendirilmesini istiyoruz. Ölen şehitler görevlerini yaptı. Sıra bizlerde. En azından bire bir bile temizlemek yeter.



BAŞVURU METNİ



Sayın Cumhurbaşkanım; Terörle mücadele esnasında yaralanarak gazi olan emekli bir Jandarma Astsubayı'yım. Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum kahraman ordumuzun Suriye’de ve özellikle son günlerde icra edilen Bahar Kalkanı Operasyonundaki kahramanlıklarını imrenerek ve gururla takip ediyor, yanlarında olamadığım için üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım Allah’ıma bin şükür elim ayağım tutuyor ve her ne kadar gaziliğim sebebiyle hızlı koşamasam bile yürüyebiliyorum. Devletim beni böyle zor günler için yetiştirdi. Komando kursu gördüm. İç güvenlik harekat kursu gördüm. Defalarca komando yetiştirdim. Yetiştirdiğim askerlerle terörle mücadelede görev yaptım. Şimdi de emriniz olursa Bahar Kalkanı Harekatı’nda gönüllü olarak elimden geldiğince devletime ve milletime hizmet etmek istiyorum. Kahraman Mehmetçiklerimiz orada şehit olurken evde oturmak gücüme gidiyor kanma dokunuyor. Emirlerinizi bekliyor, Böyle zor zamanlarda Cumhurbaşkanımız olmanızdan dolayı Allah'a şükrediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.