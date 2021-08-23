İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın

BBC Türkçe'den yapılan açıklamada, dün yayınladıkları haberde "bir atıf hatası yapıldığı" belirtilerek, hem haberde, hem de başlıkta Wallace'a atfen "hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da işlem merkezleri kurulmasını" değerlendirdiği ifadelerine yer verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı'na ait ifadeler olmadığını, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen, Türkiye ve Pakistan'ın da düşünüldüğüne ilişkin bir niyet beyanı olarak Guardian ve Mail on Sunday gazetelerinde yer almış bir bilgi olduğunu, haberde ise sehven bakana atfen aktarıldığını belirtiriz." denildi.

Bu "sorunun bir atıf hatasından kaynaklandığı" kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz." ifadesine yer verildi.

GUARDIAN DA DÜZELTTİ

Guardian gazetesi de aynı içerikli haberini düzelterek yeniden okuyucularıyla paylaştı.

Habere daha sonra eklenen ifadelerde, Türkiye'nin kendisinden talepte bulunulmadığını duyurduğuna vurgu yapılarak, bunun planının çok fazla geliştirilmediğini gösterdiği ve ülke isimlerinin örnek olarak verildiği kaydedildi.

Dün Mail On Sunday gazetesi, Savunma Bakanı Wallace'ın bir yazısına ver vermişti. Yazıda İngiltere'nin isim üçüncü ülkelerde sığınmacı kabul merkezleri oluşturacağı söylense de isim verilmemişti. Buna karşın gazete ayrı bir haberde Türkiye'nin adını bu ülkeler arasında göstermiş, benzer bir haber Guardian gazetesi tarafından da yayımlanmıştı.

BBC Türkçe ise Wallace'ın yazısında Türkiye'den bahsetmemesine rağmen, "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlığıyla bir haber yayımlamış, daha sonra habere ilişkin sosyal medya paylaşımını silmişti.

FAHRETTİN ALTUN: BUNU ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİĞİNİZ, YAZIKTIR

BBC Türkçe'nin yaptığı açıklamadan sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Evet… İngiltere Savunma Bakanının “olmayan ifadeleri” üzerinden hükümetimize saldıranları üzecek bir haberimiz var! Başta BBC Türkçe olmak üzere bu yalanı dolaşıma sokan medya kuruluşları biz yalanlarını ortaya çıkarınca ilgili paylaşımlarını sildiler.

Bu iyi, fakat bu yalanın peşine takılıp milletimizi yalan ve yanlış bilgilerle meşgul edenler ne olacak? Yapmayın! Bunu alışkanlık haline getirdiniz, yazıktır! Milletimize bir özür borcunuz var. Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın. Cumhurbaşkanımızdan öğrenin."

Bu yalanın peşine takılıp milletimizi yalan ve yanlış bilgilerle meşgul edenler ne olacak?



Yapmayın!



Bunu alışkanlık haline getirdiniz, yazıktır!



Milletimize bir özür borcunuz var.



Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın.



Cumhurbaşkanımızdan öğrenin👇 https://t.co/fVpkOuYFYs — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 23, 2021

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