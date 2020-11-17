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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu'nun sözleri asılsızdır

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu'nun sözleri asılsızdır
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlunun sözleri asılsızdır

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