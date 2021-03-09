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Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 09.03.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Kamu Terim Bankası dijital versiyonu yayında

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Kamu Terim Bankası dijital versiyonu yayında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Terim Bankası'nın dijital versiyonunun yayında olduğunu duyurdu.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üstlenmiş olduğumuz Türkiye'nin bütünleşik iletişim stratejisini tasarlama görevi doğrultusunda ortak dil ve söylem birliği için geliştirdiğimiz Kamu Terim Bankası projesi dijital versiyonu ile yayında. Detaylar için http://ktb.iletisim.gov.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu Kamu Terim Bankası dijital versiyonu yayında

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