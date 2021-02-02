İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Devletimiz hem güçlü, hem de adildir!

Fahrettin Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Ne yapsalar beyhude! Devletimiz hem güçlü, hem de adildir!