İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, HDP'nin resmi hesabından kendisine yönelik yapılan eleştiriyi paylaşarak, yanıt verdi. Altun, milletin HDP'den şehitlerin hesabını soracağını belirterek, "Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK’nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya açık ve net bir mesaj verdiğini kaydeden Altun, "Türkiye, terörle mücadelesinde hiçbir şart ve koşulda en ufak bir taviz vermeyecektir. Türkiye'nin dostluğu müşfik, düşmanlığı ise son derece şedittir. Türkiye'nin karşısında olmayı tercih edenler iyi düşünsün!" diye kaydetti.