MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİletişim Başkanı Fahrettin Altun: Biden'ın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi
GeriGündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Biden'ın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 13:38,Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Biden'ın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Biden'ın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi
Abone Olgoogle-news

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Altun, "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bidenın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle