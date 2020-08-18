İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Biden'ın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Altun, "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" ifadelerini kullandı.