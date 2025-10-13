İletişim Başkanı Duran'dan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki ateşkesin ardından düzenlenen "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılarak liderlerle istişarelerde bulunduğunu, Niyet Beyanı'na imza attığını anımsattı.

İmzalanan Niyet Beyanı ile bölgede kalıcı barış için önemli bir adım atıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tarihi zirve, ABD Başkanı (Donald) Trump'ın çabalarının yanı sıra bölgesel sahiplenme ve insanlığın yükselen tepkisi sonucu gerçekleşmiştir. Gazze halkı tüm zorluklara rağmen onurunu ve iradesini korumuş, vatanını terk etmemiştir. Türkiye, tüm imkanları ve Cumhurbaşkanı'mızın lider diplomasisiyle bundan sonraki süreçte de Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edecektir. Sağlanan anlaşmanın ateşkesin sürekliliğine, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına, Gazze'nin Filistin halkının beklentilerine uygun yeniden imarına vesile olmasını ve kalıcı barış için iki devletli çözümün yolunu açmasını diliyorum."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladığını anımsatan Duran, "Zirve, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu." ifadesini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvede yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin barış, adalet ve insani değerler temelindeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koyduğunu, kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye, başından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmektedir. Ülkemiz, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, yaraların sarılması, Filistinli kardeşlerimizin huzur ve güven içinde geleceğe bakabilmesi için sorumluluk almayı sürdürecek, mazlumun yanında, adaletin safında ve barışın öncüsü olmaya devam edecektir."