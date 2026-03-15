İletişim Başkanı Duran'dan Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü mesajı

Duran, NSosyal hesabından 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'nün, hoşgörüye, adalete ve birlikte yaşama kültürüne verilen önemi ortaya koyan evrensel bir gün olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlar, ibadetlerini, kutsal mekanlarını ve günlük yaşamlarını hedef alan ayrımcılık ve saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür eylemler yalnızca bireyleri değil, toplumsal barışı ve insan haklarını da tehdit etmektedir. Biliyoruz ki insan onurunu hedef alan her türlü nefret ve ayrımcılık söylemine karşı ortak bir vicdan geliştirmek, bugün her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur."