İletişim Başkanı Duran'dan Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü mesajı

Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 16:57

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İnsan onurunu hedef alan her türlü nefret ve ayrımcılık söylemine karşı ortak bir vicdan geliştirmek, bugün her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'nün, hoşgörüye, adalete ve birlikte yaşama kültürüne verilen önemi ortaya koyan evrensel bir gün olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlar, ibadetlerini, kutsal mekanlarını ve günlük yaşamlarını hedef alan ayrımcılık ve saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür eylemler yalnızca bireyleri değil, toplumsal barışı ve insan haklarını da tehdit etmektedir. Biliyoruz ki insan onurunu hedef alan her türlü nefret ve ayrımcılık söylemine karşı ortak bir vicdan geliştirmek, bugün her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur."

