İletişim Başkanı Duran'dan Suriye’deki ateşkese ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

İletişim Başkanı Durandan Suriye’deki ateşkese ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 01:01

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Suriye’de bugün açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'terörsüz bölge' süreci açısından önemli bir aşamadır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye’de bugün açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'terörsüz bölge' süreci açısından önemli bir aşamadır. Anlaşma koşullarının yerine getirilmesini yakından takip edeceğiz. Bugün yaşananlar bir tesadüf değildir; aksine Cumhurbaşkanımızın yıllardır vurguladığı ilkelerin ve uyarıların bir iz düşümüdür. Suriye’de kalıcı istikrarın yolu, tüm etnik ve mezhebi unsurların eşit yurttaşlık temelinde haklarının güvence altına alınmasından geçmektedir. Toprak bütünlüğünü koruyan ve terör örgütlerinden arındırılmış bir Suriye, bölgesel barışın anahtarıdır. Bu açıdan Suriye yönetiminin attığı adımlar ve gösterdiği çabalar önemlidir. Türkiye, sahada güçlü, masada etkili bir aktördür. Terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadeleyle sınırlarımızda terörsüz bir bölge inşa edilirken; diplomasiyle de Suriye halkının geleceğini belirleyecek süreçler desteklenmektedir. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği Türkiye için vazgeçilmezdir. Türkiye, komşusunun güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen; barışı ilke, istikrarı hedef edinen bir devlettir" ifadelerine yer verdi. 

