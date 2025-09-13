×
İletişim Başkanı Duran'dan Sakarya Zaferi'ne ilişkin paylaşım

#Mustafa Kemal Atatürk#Sakarya Zaferi#Milli Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 21:17

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, zaferin 22 gün, 22 gece süren bir destan ve bir milletin kahramanlık öyküsü olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her taşına kan, her gecesine dua karıştı Sakarya'nın. Sadece bir meydan muharebesi değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi oldu bu zafer. Bugün bizlere düşen, o kahramanların emaneti olan vatanımızı aynı azimle, aynı inançla korumak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde taşımaktır. Bağımsızlığımızın en güçlü nişanelerinden biri olan Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Sakarya Zaferi kutlu olsun."

 

