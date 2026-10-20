×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanı Duran'dan 'Mekke Anlaşması' açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Burhanettin Duran#Mekke Anlaşması#Suudi Arabistan
İletişim Başkanı Durandan Mekke Anlaşması açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 14:53

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki stratejik işbirliğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Duran, NSosyal hesabından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının, üç kardeş ülke arasındaki stratejik işbirliğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir aşama olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında geliştirilen bu stratejik ortaklık, kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini, savunma alanındaki ortak kabiliyetlerin artırılmasını ve bölgemizde güvenlik ve istikrarın korunmasını hedeflemektedir. Bölgenin meselelerinde bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesini esas alan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, güvenliği ve dayanışmayı önceleyen ortak bir iradenin tezahürüdür. TBMM'deki onay sürecinin ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ile Pakistan için hayırlı olmasını temenni ediyor, şimdiden emeği geçen tüm partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum."

Gözden KaçmasınLibya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Deniz Yetki Alanı Anlaşmasını onayladıLibya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Deniz Yetki Alanı Anlaşması'nı onayladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Burhanettin Duran#Mekke Anlaşması#Suudi Arabistan

BAKMADAN GEÇME!