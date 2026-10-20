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İletişim Başkanı Duran’dan Libya’nın deniz yetki alanları kararına ilişkin açıklama

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#Burhanettin Duran#Libya#Libya Temsilciler Meclisi
İletişim Başkanı Duran’dan Libya’nın deniz yetki alanları kararına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 19:06

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylamasının, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adım olduğunu belirtti.

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İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylamasının, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adım olduğunu belirtti.

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Kararın, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki ortak hak ve menfaatlerinin korunması, deniz yetki alanlarının hakkaniyet temelinde belirlenmesi ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından önem taşıdığını vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan’daki meşru hak ve menfaatlerini korurken dost ve kardeş Libya ile ilişkilerini geliştirmeyi, Doğu Akdeniz’de adil paylaşımı, barışı ve istikrarı desteklemeyi sürdürecektir.”

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#Burhanettin Duran#Libya#Libya Temsilciler Meclisi

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