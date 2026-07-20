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İletişim Başkanı Duran'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü mesajı

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#İletişim Başkanı Burhanettin Dura#Kıbrıs Barış Harekatı#Mavi Vatan
İletişim Başkanı Durandan Kıbrıs Barış Harekatının 52nci yıl dönümü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 11:33

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52’nci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "20 Temmuz 1974’te yazılan kahramanlık destanı, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olmuş; Ada'da barışın, huzurun ve istikrarın temellerini atmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor; Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum.

İletişim Başkanı Durandan Kıbrıs Barış Harekatının 52nci yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir" dedi.

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#İletişim Başkanı Burhanettin Dura#Kıbrıs Barış Harekatı#Mavi Vatan

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