İletişim Başkanı Duran'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü mesajı

Güncelleme Tarihi:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "20 Temmuz 1974’te yazılan kahramanlık destanı, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olmuş; Ada'da barışın, huzurun ve istikrarın temellerini atmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor; Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir" dedi.