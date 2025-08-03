İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

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Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bazı İsrailli Bakanların fanatik gruplarla birlikte İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa’yı hedef almak İsrail’in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır; çirkin bir provokasyondur, Aksa’yı işgal girişimidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.” Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Ortak mirasımız, ortak belleğimiz Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

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