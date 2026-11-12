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İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e tepki: "Seviyesiz ve hadsiz ifadeler"

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#Burhanettin Duran#İsrail#Recep Tayyip Erdoğan
İletişim Başkanı Durandan İsraile tepki: Seviyesiz ve hadsiz ifadeler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 11:38

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım ve ekolojik felaket karşısında hesap vermek yerine hakaret ve propaganda diline başvuran İsrail yönetiminin içine düştüğü siyasi ve ahlaki çıkmazın bir başka göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız, COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze’de yaşanan insani felaketin yanı sıra asırlık zeytin ağaçlarının yok edilmesine, su kaynaklarının kirletilmesine ve şehirlerin enkaza çevrilmesine dikkat çekmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin yanında durmaya, maruz kaldığı zulme karşı sesimizi yükseltmeye ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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#Burhanettin Duran#İsrail#Recep Tayyip Erdoğan

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