İletişim Başkanı Duran'dan İsrail tarafından öldürülen gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı

#İsrail Saldırıları#Gazeteci Şehit#Yahia Barzaq
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 00:42

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden serbest gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı paylaştı.

Duran, paylaşımında, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq'ın, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştüğünü aktardı.

“İNSANLIK VE SOYKIRIM SUÇLARINI ASLA GİZLEYEMEYECEKLER”

Duran, şunları kaydetti:

"TRT World imzalı 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeselinde hikayesine tanıklık ettiğimiz Yahia, işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı. İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkum edilecektir. İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir. Yahia kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

 

