İletişim Başkanı Duran'dan güvenlik güçleriyle iftar programına ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 22:23

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye bugün yalnızca terörle mücadelede değil, bölgesel ve küresel düzlemde de inisiyatif sahibi, caydırıcı ve öz güvenli bir aktör haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Duran, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları için düzenlenen iftar programına ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, programdaki konuşmasının, Türkiye'nin güvenlik anlayışının merkezinde yer alan milli birlik, huzur ve istikrar anlayışını güçlü biçimde kararlılıkla ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, devlet aklının sürekliliğini, güvenlik politikalarının bütüncül yaklaşımını ve millet iradesine dayalı stratejik kararlılığı açıkça göstermektedir. Türkiye bugün yalnızca terörle mücadelede değil, bölgesel ve küresel düzlemde de inisiyatif sahibi, caydırıcı ve öz güvenli bir aktör haline gelmiştir. '86 milyonun her ferdi için en güvenli yer bayrağımızın huzur veren gölgesidir.' vurgusu, milletimizin ortak paydasını temsil ederken, 'Her oyunu bozacak, her tehdidi bertaraf edecek hazırlığımız var.' ifadesi, devletimizin kararlılığını ve stratejik olgunluğunu göstermektedir. Bu yaklaşım, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güvenlik boyutuna yön veren bir anlayışı yansıtmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin fedakarlığı, milletimizin duası ve devletimizin kararlılığıyla, Türkiye, terörden arındırılmış, güçlü ve huzur içinde bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir."

 

