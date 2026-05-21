İletişim Başkanı Duran'dan Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi paylaşımı

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün Başkanlık olarak düzenlediğimiz Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi’nde; dijital çağın ortaya çıkardığı yeni tehditleri, dezenformasyonun toplumsal etkilerini ve gençlerimizin bu süreçte üstleneceği kritik rolü kapsamlı şekilde değerlendirdik. Dezenformasyon artık yalnızca yanlış bilgi meselesi değildir. Dijital çağda bilgi; toplumların psikolojisini, siyasal süreçleri, ekonomik dengeleri ve toplumsal ilişkileri etkileyen stratejik bir güç unsuruna dönüşmüştür” dedi.

‘DMM, ÇALIŞMALARINA KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR’

Duran, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka destekli sahte içerikler, deepfake teknolojileri, manipülatif görseller ve algoritmik yönlendirmeler; hakikat ile kurgu arasındaki sınırları giderek belirsiz hale getirmektedir. Dijital okuryazarlık artık yalnızca teknoloji kullanabilmek değil; bilgiyi doğrulama, kaynağı sorgulama, psikolojik manipülasyonu fark etme ve eleştirel düşünme becerisine sahip olabilmektir. Türkiye olarak bizler de geçmişten bugüne birçok sistematik dezenformasyon saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Gezi olaylarından 15 Temmuz hain darbe girişimine, doğal afetlerden uluslararası krizlere kadar pek çok süreçte bilgi manipülasyonunun toplumsal etkilerini yakından tecrübe ettik. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz; doğru bilgiyi hızlı ve etkin biçimde kamuoyuyla paylaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, hakikat ve güven temelli bir dijital iletişim ekosistemi oluşturma hedefiyle çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyor; programımızı teşrif eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak başta olmak üzere tüm misafirlerimize, katkı sunan tüm katılımcılarımıza ve kıymetli gençlerimize teşekkür ediyorum.”