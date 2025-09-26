İletişim Başkanı Duran'dan CHP'ye tepki: Acziyet ve kötü niyet göstergesi

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin dış politikadaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, Türkiye’nin son yıllarda sergilediği performansla yalnızca bölgesel bir aktör değil, aynı zamanda küresel bir denge unsuru olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politikanın, milli menfaatler çerçevesinde barış, istikrar ve insanlık onurunu önceleyen bir anlayışla şekillendiğini belirten Duran, “Gazze’deki soykırım başta olmak üzere dünyanın birçok kritik bölgesinde Türkiye, insani duyarlılığın sesi ve diplomatik çözüm arayışının adresi olmuştur” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Filistin vurgusunun uluslararası camiada geniş yankı bulduğunu hatırlatan Duran, “Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır dile getirdiği BM reformu çağrısı artık birçok ülkenin gündemine girmiştir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Duran, Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin de “olumlu ve yapıcı bir çerçevede” geçtiğini, ikili ilişkilerde ve bölgesel konularda önemli ilerlemeler sağlandığını belirtti. Türkiye karşıtı çevrelerin beklentilerine rağmen iki lider arasındaki dostane ilişkinin öne çıktığını söyledi.

Açıklamasında iç siyasete de değinen Duran, bazı muhalif çevrelerin Türkiye’nin diplomatik başarılarını görmezden geldiğini ve manipüle etmeye çalıştığını savundu. Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi ve sonrasında “bilinçli bir dezenformasyon kampanyası” yürütüldüğünü dile getiren Duran, “CHP yönetiminin bu kampanyaya öncülük etmesi acziyet ve kötü niyet göstergesidir. Bu yaklaşımın milletimiz nezdinde karşılık bulmayacağı aşikârdır” ifadelerini kullandı.