×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanı Duran'dan Cezayir ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Cezayir-Türkiye İş Birliği#Dezenformasyonla Mücadele#Uluslararası Medya İşbirliği
İletişim Başkanı Durandan Cezayir ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 20:21

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Bu mutabakat ile dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

 

Duran, NSosyal hesabından, Türkiye ve Cezayir arasında dezenformasyonla mücadele alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşımda bulundu.

Dezenformasyonla mücadelede uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un huzurlarında, Cezayir Dışişleri Bakanı Sayın Ahmed Attaf ile birlikte, Medyada Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu mutabakat ile dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz."

Haberin Devamı

Burhanettin Duran, bu iş birliğinin, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Cezayir arasındaki güçlü ilişkilere katkı sunacağına inandığını belirterek, her iki ülke için hayırlı olmasını diledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cezayir-Türkiye İş Birliği#Dezenformasyonla Mücadele#Uluslararası Medya İşbirliği

BAKMADAN GEÇME!