Nusaybin sınır hattında Türk bayrağına hain saldırıya sert tepki

Konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır." diyen Duran, söz konusu saldırıyla ilgili adli ve idari işlemlerin başlayacağını belirtti.

İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı:

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir.

Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir. Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.

Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.

AK PARTİ SÖCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada "Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." ifadelerine yer verdi.

İşte Ömer Çelik'in açıklaması:

Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür.

Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir.