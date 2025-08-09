×
İletişim Başkanı Duran'dan Azerbaycan-Ermenistan barışı açıklaması

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 16:25

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde barış imzalamasını değerlendirdi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İkinci Karabağ Savaşı sonrasında barış için açılan fırsat penceresi, diyalogu güçlendirmiş ve bugünlere gelinmesinde önemli rol oynamıştır." dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde imzaladıkları memorandum, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olup, bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının en somut hali olan İkinci Karabağ Savaşı sonrasında barış için açılan fırsat penceresi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyalogu güçlendirmiş ve bugünlere gelinmesinde önemli rol oynamıştır.

Ermenistan barışın ve diplomasinin savaş ve gerilimden daha faydalı olduğunu görmüş ve aksine teşviklere rağmen barıştan yana tavır göstermiştir.

Türkiye, önceden olduğu gibi bundan sonra da bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması ve sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde diplomatik girişimlerde bulunmaya, yapıcı girişimleri desteklemeye ve taraflarla yakın irtibatta olmaya devam edecektir.

