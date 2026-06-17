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İletişim Başkanı Duran'dan Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki

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#Burhanettin Duran#Avrupa Parlamentosu#Akın Gürlek
İletişim Başkanı Durandan Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 22:20

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye ilişkin raporuna tepki gösteren İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Avrupa Parlamentosu’nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz” dedi.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu’nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddettiklerini belirtti.

Raporda yer alan Mavi Vatan’a ilişkin değerlendirmelerin dayanaksız ve hakkaniyetsiz olduğunu ifade eden Duran, Yunanistan’ın maksimalist taleplerine verilen destek ile Kıbrıs meselesindeki yanlı tutumun raporun taraflı hazırlandığını açıkça gösterdiğini kaydetti.

Duran, terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açan anlayışın yapıcı diyaloga değil ayrışmaya hizmet ettiğini belirterek, bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmediklerini vurguladı.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürüttüğünü ifade eden Duran, Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi saikler yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesinin en doğru yol olacağını belirtti.

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#Burhanettin Duran#Avrupa Parlamentosu#Akın Gürlek

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