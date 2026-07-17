İletişim Başkanı Duran'dan AB'nin 'Ortak Anlayış' belgesine tepki

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Birliği'nin (AB) 15 Temmuz'da yayımladığı "Ortak Anlayış" belgesine ilişkin, "Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, AB'nin 15 Temmuz'da yayımladığı "Ortak Anlayış" belgesinde Türkiye'ye yönelik değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu değerlendirmelerin objektiflikten ve stratejik öngörüden uzak olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. NATO Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliği açısından taşıdığı vazgeçilmez rol açık şekilde teyit edilmişken, bu gerçeği görmezden gelen ifadeler yapıcı diyaloğa katkı sunmamaktadır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler, uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır. Kalıcı çözüm ancak hakkaniyeti esas alan, tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. AB'nin ön yargılardan uzak, karşılıklı saygı ve ortak menfaat temelinde daha sorumlu bir söylem benimsemesi son derece önemlidir."

Haberin Devamı

DIŞİŞLERİ'NDEN DE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli de AB'nin "Ortak Anlayış" belgesine ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği (AB) tarafından 15 Temmuz'da yayımlanan "Ortak Anlayış" belgesinde Türkiye'ye yönelik atıfların "stratejik ve hakkaniyetli bir yaklaşımdan yoksun" olduğunu belirtti.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, AB tarafından 15 Temmuz'da yayımlanan "Ortak Anlayış" belgesi hakkında açıklama yaptı.

AB tarafından yayımlanan belgede Türkiye'ye yönelik atıfların "stratejik ve hakkaniyetli bir yaklaşımdan yoksun" olduğunu belirten Keçeli, "Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, AB'nin ülkemizle ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bahse konu belgenin, Avrupalı müttefiklerin NATO bünyesinde kayda değer ilave sorumluluklar üstlendikleri yeni dönemin temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO Ankara Zirvesi akabinde, bu gerçeği gölgelemeye çalışan bir üslupla kaleme alındığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Keçeli, belgede Doğu Akdeniz bağlamında ifade edilen asılsız iddiaların, AB'nin ön yargılı ve çarpık bir anlayışın etkisinden kurtulamadığına işaret ettiğini vurguladı.

Sözcü Keçeli, Kıbrıs meselesi açısından ise çözümün, 2004'te Kıbrıs Türk tarafının kabul ettiği Birleşmiş Milletler Kapsamlı Çözüm Planı'nı reddeden ve 2017'deki Kıbrıs Konferansı'nda uzlaşmaz bir tutum benimseyerek sürecin sonuçsuz kalmasına sebebiyet veren Kıbrıs Rum tarafınca engellendiğinin bir kez daha altını çizdi.

Keçeli, AB'yi gerçekçi ve her iki tarafın menfaatlerine uygun bir vizyon ve söylem benimsemeye davet ettiklerini kaydetti.