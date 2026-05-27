İletişim Başkanı Duran'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 18:10

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin, "Merhum Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idama götürülmesi, milletimizin hafızasında ve gönlünde derin izler bırakmıştır. Bu süreçte demokrasi askıya alınmış, hukuk ve siyaset ağır baskı altında kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türk siyasi tarihinde millet iradesine karşı yapılmış karanlık bir müdahale olarak yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Merhum Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idama götürülmesi, milletimizin hafızasında ve gönlünde derin izler bırakmıştır. Bu süreçte demokrasi askıya alınmış, hukuk ve siyaset ağır baskı altında kalmıştır. Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını güçlü şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü ve daha demokratik bir geleceğe yürürken, millet iradesine yönelik her türlü müdahaleyi de kararlılıkla reddetmektedir. Bu duygularla, Merhum Başbakan Menderes'i, Sayın Zorlu'yu ve Sayın Polatkan'ı rahmetle ve duayla yad ediyor, her türlü darbeyi lanetliyorum."

 

