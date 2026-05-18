İletişim Başkanı Duran'dan "18 Mayıs Müzeler Günü" paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 18:44

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Anadolu'nun dört bir yanında yer alan müzelerimiz, binlerce yıllık medeniyet mirasını gün yüzüne çıkarırken, bu köklü geçmişle bağımızı da daha güçlü hale getirmektedir. Bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından "18 Mayıs Müzeler Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, müzelerin, yalnızca eserlerin sergilendiği mekanlar olmadığını, aynı zamanda bir milletin hafızasını, kimliğini ve tarihsel birikimini yaşatan önemli değerler olduğunu belirtti.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir yanında yer alan müzelerimiz, binlerce yıllık medeniyet mirasını gün yüzüne çıkarırken, bu köklü geçmişle bağımızı da daha güçlü hale getirmektedir. Bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Kültürel mirasımızın ortaya çıkarılmasında, korunmasında ve yaşatılmasında emek veren tüm müzecilerimizin ve kültür emekçilerimizin 18 Mayıs Müzeler Günü'nü kutluyorum."

