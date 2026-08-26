×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, Suriye'yi desteklemeye devam edecek

Güncelleme Tarihi:

#Burhanettin Duran#Türkiye-Suriye İlişkileri#Uluslararası Politika
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, Suriyeyi desteklemeye devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 15:18

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'ye olan desteğinin devam edeceğini söyledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyadaki mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye, Suriye krizinin ilk gününden itibaren terör örgütlerinin ve dış müdahalelerin ülkeyi parçalama girişimlerine karşı ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan bu yaklaşımın merkezinde, Suriye’nin geleceğine yalnızca Suriye halkının iradesinin yön vermesi gerektiği anlayışı bulunmaktadır.

Bugün gelinen noktada SDG’nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir. Suriye yönetiminin kapsayıcılığı esas alan adımlarının devam etmesi, kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır.

Haberin Devamı

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” vizyonu da bu anlayışın bölgesel ölçekteki ifadesidir. Etnik, mezhebî ve toplumsal farklılıkların çatışma aracı hâline getirilmediği, terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının korunduğu bölgesel bir düzenin tesis edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü bölgenin bütün halkları için gerçek güvence; ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır.

Türkiye, kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir.

 

Gözden KaçmasınAK Parti Sözcüsü Çelikten Suriye açıklaması: SDGnin feshedilmesinden sonra önemli bir eşik geçildiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: SDG'nin feshedilmesinden sonra önemli bir eşik geçildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Burhanettin Duran#Türkiye-Suriye İlişkileri#Uluslararası Politika

BAKMADAN GEÇME!