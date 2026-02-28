×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanı Duran: Gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi endişe kaynağı

Güncelleme Tarihi:

#İletişim Başkanlığı#Burhanettin Duran#ABD
İletişim Başkanı Duran: Gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi endişe kaynağı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 17:26

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Son dönemde ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi ve diğer bölge ülkelerini de etkilemesi, kabul edilemez bir durumdur. Bölgemiz ve küresel barış açısından ciddi bir endişe kaynağıdır" dedi. Duran, "Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi ve diğer bölge ülkelerini de etkilemesi, kabul edilemez bir durumdur. Bölgemiz ve küresel barış açısından ciddi bir endişe kaynağıdır.

Yaşanan gelişmeler, sadece taraf ülkeleri değil, geniş bir coğrafyada istikrarı ve sivillerin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu çerçevede diyalog ve müzakere mekanizmalarının ivedilikle yeniden devreye alınması gerekmektedir.

"TÜRKİYE HER ZAMAN BARIŞTAN YANA OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, ilkesel olarak her zaman kalıcı barıştan, bölgesel istikrardan ve uluslararası hukuka dayalı çözüm arayışlarından yana olmuştur.

Türkiye, gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve diplomatik kanalların etkin biçimde işletilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir.

Haberin Devamı

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIYOR"

Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır.

İletişim Başkanlığı olarak bu süreçte, yapılmak istenen provokasyonlar ve yayılmak istenen dezenformasyonlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Medyamızın da süreci her zaman olduğu gibi objektif ve Türkiye merkezli ele alacağına yönelik inancımız tamdır.

Vatandaşlarımızın bu süreçte başta dijital medya alanında olmak üzere yapılan provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı daha duyarlı olmasını; teyit edilmemiş bilgileri dikkate almamasını ve resmî kurumlarımızın açıklamalarına itibar etmesini önemsiyoruz."

Gözden Kaçmasınİrana yönelik 3üncü saldırı dalgası başladı Hamaney ve Pezeşkiyan hedef alındı: Sonuç belirsizİran'a yönelik 3'üncü saldırı dalgası başladı! Hamaney ve Pezeşkiyan hedef alındı: Sonuç belirsizHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınIrakta ABD üssüne saldırı Uçuşlar durdu, okullar 4 gün süreyle tatilIrak'ta ABD üssüne saldırı! Uçuşlar durdu, okullar 4 gün süreyle tatilHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İletişim Başkanlığı#Burhanettin Duran#ABD

BAKMADAN GEÇME!