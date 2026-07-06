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İletişim Başkanı Duran: Trump yarın Ankara'ya geliyor

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#Burhanettin Duran#Donald Trump#ABD-Türkiye İlişkileri
İletişim Başkanı Duran: Trump yarın Ankaraya geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 15:55

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ankara’da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadelerini kullandı. 

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#Burhanettin Duran#Donald Trump#ABD-Türkiye İlişkileri

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