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İletişim Başkanı Duran: TEKNOFEST ruhu Türkiye'nin dört bir yanında

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#TEKNOFEST#Güneydoğu#Teknoloji
İletişim Başkanı Duran: TEKNOFEST ruhu Türkiyenin dört bir yanında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 23:49

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilişkin, "Göklerde, denizlerde ve karada kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, şimdi gençlerinin hayalleriyle çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor. Türkiye Yüzyılı, işte bu gençlerimizin fikirleri, emeği, cesareti ve büyük hayalleriyle yükselecek." ifadelerini kullandı.

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Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerin heyecanı, üretme azmi ve Türkiye'nin geleceğine duyduğu güvenle buluştuklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen TEKNOFEST'te savunma sanayisi başta olmak üzere teknoloji ve inovasyon alanında ortaya konulan birbirinden değerli çalışmaları gururla gördüğünü vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Göklerde, denizlerde ve karada kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, şimdi gençlerinin hayalleriyle çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor. Türkiye Yüzyılı, işte bu gençlerimizin fikirleri, emeği, cesareti ve büyük hayalleriyle yükselecek. TEKNOFEST ruhu her yerde, gençlerimizin heyecanı Türkiye'nin dört bir yanında. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler."

 

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#TEKNOFEST#Güneydoğu#Teknoloji

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