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İletişim Başkanı Duran, NATO Ankara Zirvesi'nin ilk gününü değerlendirdi

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#Burhanettin Duran#NATO#Trump
İletişim Başkanı Duran, NATO Ankara Zirvesinin ilk gününü değerlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 02:01

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğine eşlik ettiklerini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile gerçekleştirilen görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayisinde işbirliğinin güçlendirilmesi, ticaret, enerji ve güvenlik alanlarındaki ortak çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktaran Duran, şöyle devam etti:

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"Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü diplomasiye, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına, Rusya-Ukrayna savaşının ve İran ile ABD arasındaki sürecin diyalog yoluyla çözüme kavuşmasına yönelik kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiinde işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mesajlar da görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı."

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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE RESEPSİYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Zirve vesilesiyle Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir resepsiyon ve resmi akşam yemeği verdiğini anımsatan Duran, programın liderler arasındaki samimi diyaloğun ve müttefikler arasındaki dayanışma ruhunun güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye diplomasinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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#Burhanettin Duran#NATO#Trump

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