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İletişim Başkanı Duran: Milli irade esaret altına alınamaz

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#15 Temmuz#Burhanettin Duran#Darbe Girişimi
İletişim Başkanı Duran: Milli irade esaret altına alınamaz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 11:48

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'a ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizin cesareti, feraseti ve sarsılmaz direnişiyle yazılan bu destan; milli iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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Duran, NSosyal hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle "Zafer Bizim" etiketiyle mesaj yayımladı.

"İrade Bizim Zafer Bizim" ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Milletlerin tarihinde unutulmayan dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz 2016 da aziz milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve devletine sahip çıkarak yazdığı eşsiz destanla hafızalara kazınan böyle bir gündür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizin cesareti, feraseti ve sarsılmaz direnişiyle yazılan bu destan; milli iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. O gece ortaya konulan kararlılık, yalnızca hain darbe girişimini bertaraf etmekle kalmamış; Türkiye'nin istikbalini ve demokrasi yolculuğunu da güvence altına alan tarihi bir dönüm noktası olmuştur."

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Burhanettin Duran, 15 Temmuz'u unutmamanın ve unutturmamanın sadece aziz şehitlere ve kahraman gazilere duydukları vefanın değil, gelecek nesillere karşı taşıdıkları sorumluluğun da bir gereği olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü güçlü devletler, yalnızca sahip oldukları imkanlarla değil; tarihine, değerlerine ve milli hafızasına sahip çıkan milletleriyle ayakta kalırlar. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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#15 Temmuz#Burhanettin Duran#Darbe Girişimi

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