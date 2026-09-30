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İletişim Başkanı Duran: Konya’dan yükselen selamın Filistin’in dört bir yanına ulaşmasını diliyorum

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#Burhanettin Duran#Konya#Filistin
İletişim Başkanı Duran: Konya’dan yükselen selamın Filistin’in dört bir yanına ulaşmasını diliyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 23:20

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bu akşam Konya’dan yükselen selamın Gazze’ye, Kudüs’e ve Filistin’in dört bir yanına ulaşmasını diliyorum" dedi.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya’da bu akşam sahada futboldan çok daha fazlası vardı, gönüllerimiz Filistin’leydi. Konyaspor ile Filistin Milli Takımı’nın anlamlı buluşması, sporun sınırları aşan, insanları aynı duyguda birleştiren gücünü bir kez daha gösterdi. Kazanan insanlık oldu. Filistinli futbolcuları ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Onlarla aynı heyecanı paylaşmak, aynı sahada buluşmak bizim için yalnızca bir spor karşılaşması değil; Filistin halkına uzattığımız dostluk elinin ve gönülden gelen dayanışmamızın da bir ifadesiydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Filistin’in yanında durmaya, Gazze’de yaşanan büyük acıyı unutmamaya ve Filistin halkının haklı mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu akşam Konya’dan yükselen selamın Gazze’ye, Kudüs’e ve Filistin’in dört bir yanına ulaşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Duran: Konya’dan yükselen selamın Filistin’in dört bir yanına ulaşmasını diliyorum

İletişim Başkanı Duran: Konya’dan yükselen selamın Filistin’in dört bir yanına ulaşmasını diliyorum

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#Burhanettin Duran#Konya#Filistin

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