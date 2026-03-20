İletişim Başkanı Duran: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını kınıyorum

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 16:53

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa’da bayram namazını eda etmek isteyen Müslümanlara saldırmasını şiddetle kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa’da bayram namazını eda etmek isteyen Müslümanlara saldırmasını şiddetle kınıyorum. Ramazan Bayramı gibi birlik, huzur ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı bir günde, ibadet için bir araya gelen sivillere yönelik bu saldırı, inanç özgürlüğüne ve insan onuruna açıkça aykırıdır. Hukuk, ilke ve değer tanımayan, İsrail’in bu barbarlığı, utanç sayfalarına bir yenisi olarak eklenmiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve kutsiyetine yönelik her türlü ihlal ve hukuksuzluk karşısında kararlı duruşunu sürdürecektir" dedi.

