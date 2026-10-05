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İletişim Başkanı Duran: İsrail, Suriye'deki toprak ihlaline son vermeli

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#İletişim Başkanlığı#Burhanettin Duran#Suriye
İletişim Başkanı Duran: İsrail, Suriyedeki toprak ihlaline son vermeli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 14:26

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan girişimlerine tepki gösterdi. Duran, "İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir" dedi.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde 'Sufa 53 hattı' üzerindeki faaliyetlerini yeniden başlatması, uluslararası hukuku ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı açıkça hiçe sayan yeni bir ihlaldir. Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez. İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir. İsrail’in sınır tanımayan yayılmacılığı karşısında uluslararası toplumun sessizliği kabul edilemez. Uluslararası inisiyatiflerin, hukuku ve bölgesel istikrarı koruyacak somut adımlar atması artık bir vicdani zorunluluktur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Suriye’nin egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı. 

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#İletişim Başkanlığı#Burhanettin Duran#Suriye

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