İletişim Başkanı Duran: Gazetecilerin sorunlarını biliyoruz

Gündem Haberleri

Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 07:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, medya sektöründe çalışanların sorunlarının farkında olduklarını, çözüm noktasında sorumluluk almaya ve gerekli adımlar atmaya hazır olduklarını söyledi.

İletişim Başkanlığı’nca medyanın Ankara temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı muhabirleri için verilen iftara katılan Duran özetle şunları söyledi: “İletişim Başkanlığı olarak temel amaçlarımızdan biri gazetecilerin işini kolaylaştırmak, özlük haklarının iyileştirilmesine yardımcı olmak ve gerekli bütün alanlarda basın mensuplarını desteklemek.

Habercilik yapmanın zorlukları var. Yurtdışında yaşanabilecek sıkıntılar var. Biz oralarda her zaman sizin yanınızdayız. Medya sektöründe çalışan arkadaşlarımızın gerek özlük hakları gerekse çalışma şartları konusunda bazı sorunlarla karşı karşıya olduklarının da farkındayız. Bu sorunların çözümü noktasında sorumluluk almaya ve gerekli adımları atmaya hazırız. Ayrıca, sektör açısından son derece önemli olan reklamlar konusunda da bir çalışma yürütüyoruz.”

