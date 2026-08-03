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İletişim Başkanı Duran: Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Filistin#İsrail Saldırıları#Uluslararası Hukuk
İletişim Başkanı Duran: Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 12:26

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye olarak, uluslararası hukukun, insan onurunun ve Filistin halkının meşru haklarının yanında durmaya, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen tüm çabalara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin umut verdiği bir dönemde, İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırıları, barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote etmektedir. Kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar; Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmekten değil, krizi derinleştirmekten yana olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, uluslararası hukukun, insan onurunun ve Filistin halkının meşru haklarının yanında durmaya, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen tüm çabalara destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Duran: Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz

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#Filistin#İsrail Saldırıları#Uluslararası Hukuk

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