İletişim Başkanı Duran: FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdit

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen '15 Temmuz'un 10'uncu Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim' isimli panele video mesaj gönderdi. Duran, 10 yıl önce 15 Temmuz'da tarihi bir gece yaşandığını belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesinde, Fetullahçı Terör Örgütü mensupları milletimizin iradesini ve demokrasimizi hedef aldı, kamu kurumlarımıza ve Parlamentomuza saldırdı. Medya binalarına baskınlar düzenlendi. İstanbul'un simgesi olan boğaz köprüleri FETÖ terör örgütü mensupları tarafından işgal edildi. Ancak, devlet ve millet olarak bu kanlı darbe girişimine karşı destansı bir direniş gerçekleştirdik. Halkımız sokaklara döküldü, darbe girişimine 'Dur' dedi. İhanet şebekesi ise 253 vatandaşımızın canına kıydı, onları şehit etti. Binlerce insanımız ise yaralandı. 15 Temmuz 2016 gecesi, her yönüyle milletimizin istikbaline yön veren bir gece oldu" dedi.

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“İLK KEZ KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR TEHDİT BİÇİMİ DEĞİL”

Milli irade vurgusu yapan Duran, "Bizler o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın daha ilk dakikalardan itibaren kararlı ve bağımsız siyasi duruşuna ve liderliğine borçluyuz. İstanbul’da, başkentimiz Ankara’da ve Türkiye’nin birçok yerinde milyonlar, Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verdi, sokaklara döküldü ve millet; iradesine sahip çıktı. Nitekim, Türk milleti, asırlar boyunca, kendi özgürlük ve bağımsızlığına düşkünlüğüyle bilinen bir millettir. Bizim binlerce yıllık tarihimizde esaret, ihanet ve alçakça oyunlara boyun eğmek yoktur. 15 Temmuz’da bu tarihsel misyon bir kez daha tezahür etmiştir. Türkiye’nin, egemenlik ve bağımsızlığını tehdit eden her tür unsura karşı koyacak, mücadele edecek gücü vardır. Bizi içeriden tehdit eden ve dışarıdan destek gören FETÖ yapılanması, tarihimizde ilk kez karşılaştığımız bir tehdit biçimi değildir. Türk milleti belli dönemlerde böyle büyük sınamalardan geçmiş ve her zaman imtihanını da başarıyla vermiştir" ifadelerini kullandı.

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“BİRLİK OLMAYI BAŞARDIK”

FETÖ yapılanmasının izlerinin devletten ve ülkeden silindiğine dikkat çeken Duran, "Bunu yaparken bedeller ödedik. Zor ve meşakkatli günler geçirdik. Ancak ne kadar zor olursa olsun, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, egemenliğine karşı oluşan bu tarz tehditlerle baş edecek güçtedir. Ne kadar dış destekli olursa olsun, bizler ülkemize yönelik tehditlerde tek kuvvet olmayı, içeride birlik olmayı başardık ve bundan sonra da başaracağız. Bugün Türkiye’nin uluslararası ölçekte iadesini istediği FETÖ mensupları çeşitli ülkelerde bulunmakta ve adeta desteklenmektedir. Türkiye’nin dostu olan ve bu dostluğu karşılıklı besleyip büyütmek isteyen bütün ülkelere çağrımız şudur; milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı, dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Zira FETÖ, sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir" diye konuştu.

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“KÜRESEL SORUNLARA MÜŞTEREK ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ”

Duran, küresel ölçekte de krizlerin varlığına değinerek, "15 Temmuz darbe girişimi, terör örgütlerinin ve hibrit tehditlerin günümüzde ne denli karmaşık biçimlerde ortaya çıkabildiğini göstermiştir. Nitekim, küresel ölçekte bütün toplumlar manipülasyonlarla, derinleşen hakikat krizleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Toplumların gerçekliğini ana akım medya anlatıları gölgeleyebilmektedir. O halde ayrı coğrafyalarda olsak da aynı sorunlarla karşılaştığımızın farkında olmalı, küresel sorunlara müşterek çözümler üretmeliyiz. Türkiye'nin 15 Temmuz tecrübesi, bu bakımdan evrensel bir anlam taşımaktadır. Öyleyse hep beraber korkunun yerini umudun, çatışmanın yerini iş birliğinin, kutuplaşmanın yerini karşılıklı anlayışın aldığı, daha adil bir uluslararası düzenin mümkün olduğu bir gelecek tasavvur edelim" diye konuştu.

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