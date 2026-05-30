İletişim Başkanı Duran: Fatih Sultan'ın açtığı bu yol, Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle devam eden bir meşaledir

İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü kapsamında Rumeli Hisarı Ön Kulesi'nde 'Zihnin Fethi' temalı mapping ve lazer gösterisi düzenlendi. Saat 21.15'te başlayan ve her 15 dakikada bir olmak üzere saat 00.00'a kadar devam edecek olan gösteride, Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehası ve siyaseti anlatılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gösteriyi basın mensuplarıyla tekneden takip etti. Duran, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘FATİH SULTAN'IN AÇTIĞI BU YOL, CUMHURBAŞKANIMIZIN 'TÜRKİYE YÜZYILI' HEDEFİYLE DEVAM EDEN BİR MEŞALEDİR’

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Öncelikle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünü bu sene daha renkli bir şekilde kutlamak, değerlendirmek istedik. İletişim Başkanlığı olarak aslında İstanbul'un fethi yıl dönümünde dört ayakta kutlamalar yaptık. Bunlardan birincisi, 1453 hatim indirildi. Bir diğeri İstanbul’un on noktasında mehter marşı çalındı. Üçüncüsü Ayasofya Camii'nin önünde bir gösteri şov çadırı vardı. Orada Fatih Sultan Mehmet Han'ın entelektüel yanını, düşünce dünyasını, kültürünü gösteren ve İstanbul'u başkent yaptıktan sonra nasıl bir medeniyet inşa edildiğini anlatan bir gösterimiz vardı. Dördüncü ayak da Rumeli Hisarı'ndaki bu mapping ve lazer gösterisiydi. Her 15 dakikada bir gece 12’ye kadar devam edecek olan bu gösteride de Fatih Sultan Mehmet Han'ın askeri dehası ve siyaseti anlatılıyor. Bütün bunların hepsi İstanbul'umuzun Türkiye’nin ne kadar önemli bir şehir olduğu ve bizim Türkiye olarak ne kadar önem verdiğimiz bir şehir olduğunu göstermek için yapıldı. Malum olduğu üzere bir şehri almak kolaydır, ancak zihinleri fethetmek daha zordur. Fatih Sultan'ın açmış olduğu bu yol, daha sonra diğer büyük devlet büyüklerimizle devam ederek bugün de Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle devam eden bir meşaledir. Bu meşale, Türkiye'nin daha güçlü, daha müreffeh, daha özgür bir ülke olarak dünyada kendi varlığını gösterebilmesi çerçevesinde bir yürüyüştür. Bu yürüyüşün önemli bir sembolik noktasıydı. Dolayısıyla bugün 29 Mayıs'ta bunu hep beraber kutlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Elbette vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz" dedi.

‘İSTANBUL’UN 10 FARKLI YERİNDE 10 AYRI MEHTERAN GÖSTERİSİ OLDU’

İletişim Başkanı Duran, “Kadıköy, Taksim dahil İstanbul’un 10 farklı yerinde 10 ayrı mehteran gösterisi oldu. Bu coşkuyu, bu heyecanı hep birlikte yaşamak; Türkiye’nin birliği, beraberliği içerisinde hep beraber yaşamak çok önemli. Malum olduğu üzere dünyamız çok farklı bir dönemden geçiyor ve bu dönemde istikrara sahip, güçlü bir liderlikle Türkiye; savaşın dışında kalan ve çevresinde barış, istikrar oluşturmaya çalışan bir liderlikle yürüyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fethin 573'üncü yıl dönümünde de tekraren bunları hatırlamak ayrıca önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.