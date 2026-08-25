×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyon doğrudan bir milli güvenlik meselesidir

Güncelleme Tarihi:

#Dezenformasyon#Milli Güvenlik#Yalan Haber
İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyon doğrudan bir milli güvenlik meselesidir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 11:38

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun günümüzde doğrudan bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, yalan haber ve manipülasyonlara karşı hazırlanan farkındalık çalışmalarının tüm illerde açık hava gösterim alanlarında vatandaşların dikkatine sunulacağını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yalan haber ve manipülasyonlara karşı hazırlanan farkındalık görsellerinin tüm illerdeki açık hava alanlarında vatandaşların dikkatine sunulacağını belirterek, "Devlet-millet el ele vererek; dezenformasyona, manipülasyona ve provokasyona karşı ortak bilincimizi güçlendirecek, gerçeğe hep birlikte ses olacağız" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyon doğrudan bir milli güvenlik meselesidir

 İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon, günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşma hakkını korumak ve manipülasyonlara karşı kalkan olmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz 7/24 esasıyla, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyon doğrudan bir milli güvenlik meselesidir

Yalanı ifşa etmeye, hakikati anında milletimizle paylaşmaya gayret ediyor. Ancak biliyoruz ki bu amansız mücadelede en büyük gücümüz devletimizin kararlılığı kadar, aziz milletimizin feraseti ve güçlü sağduyusudur.

İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyon doğrudan bir milli güvenlik meselesidir

Bu kapsamda hazırladığımız, dezenformasyonun farklı yüzlerini ve bireysel sorumluluklarımızı anlatan farkındalık görsellerimizi ve mesajlarımızı; tüm illerimizde, meydanlarda, caddelerde, açık hava gösterim alanlarında vatandaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.

İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyon doğrudan bir milli güvenlik meselesidir

Devlet-millet el ele vererek; dezenformasyona, manipülasyona ve provokasyona karşı ortak bilincimizi güçlendirecek, gerçeğe hep birlikte ses olacağız. Bu mücadelede hepimize düşen sorumluluk açık; paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula, gösterilene değil, gerçeğe bak, eksik bilgi yanlış algı üretir" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınDMMden dikkat çeken uyarı: Dış kaynaklı psikolojik harekat devredeDMM'den dikkat çeken uyarı: Dış kaynaklı psikolojik harekat devredeHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınDezenformasyonla Mücadele Merkezinden elektriğe yüksek oranda zam iddialarına yalanlamaDezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'elektriğe yüksek oranda zam' iddialarına yalanlamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dezenformasyon#Milli Güvenlik#Yalan Haber

BAKMADAN GEÇME!