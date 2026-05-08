İletişim Başkanı Duran: Daha dirençli ve bağımsız bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde (İAÜ) düzenlenen Batı Platformu Programı'na katıldı. Duran, programa ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Küresel sistemde yaşanan dönüşümü, çok kutuplu dünya düzenini, bölgesel gelişmeleri, Gazze’de yaşanan insanlık dramını, dijital çağın ortaya çıkardığı yeni meydan okumaları ve Türkiye’nin stratejik yaklaşımını değerlendirme imkânı bulduk. Dünya, eski dengelerin hızla değiştiği ve yeni uluslararası sistemin henüz tam anlamıyla şekillenmediği kritik bir süreçten geçiyor. Yapay zekâdan siber güvenliğe, veri güvenliğinden dijital teknolojilere kadar birçok başlık artık devletlerin güvenliğini, ekonomik kapasitesini ve küresel rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik alanlar haline gelmiştir. Türkiye olarak; stratejik otonomimizi güçlendirmeyi, her alandaki kapasitemizi artırmayı ve ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlamayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Savunmadan teknolojiye, diplomasiden iletişime kadar birçok alanda daha güçlü, daha dirençli ve daha bağımsız bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘GÜÇLÜ BİR DURUŞ SERGİLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR’

Gazze’de yaşananlara da değinen Duran, “Gazze’de yaşanan insanlık dramı ise mevcut uluslararası sistemin adalet, insan hakları ve evrensel değerler konusundaki samimiyetini bir kez daha sorgulatmıştır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; mazlumların sesi olmaya ve vicdan temelinde güçlü bir duruş sergilemeye devam etmektedir. İsrail’in saldırıları ve bölgede artan gerilim karşısında en net ve ilkeli tavrı ortaya koyan ülkelerden biri olmamız, ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini ve güvenilirliğini göstermektedir. Önümüzdeki süreçte de savaşların, krizlerin ve küresel belirsizliklerin arttığı bir ortamda; millî çıkarlarımız doğrultusunda riskleri yönetmeye, bölgemizde barış ve istikrarın güçlenmesine katkı sunmaya, dijital çağın getirdiği tehditlere karşı kapasitemizi artırarak siber güvenlikten iletişim alanına kadar her alanda güçlü bir hazırlık içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, katkı sunan kıymetli katılımcılara ve geleceğimizin teminatı gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.