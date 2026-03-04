×
İletişim Başkanı Duran: 2025 yılı boyunca 337 yalanlama yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#İletişim Başkanlığı#Burhanettin Duran#Dezenformasyon
İletişim Başkanı Duran: 2025 yılı boyunca 337 yalanlama yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 11:47

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, 2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası kamuoyunu ilgilendiren asılsız iddiaları sistematik biçimde takip etmiş, doğrulama ve yalanlama faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmüştür. 337 yalanlama yayımlanmış, ayrıca 35 Dezenformasyon Bülteni hazırlanarak kamuoyunun erişimine sunulmuştur" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, 2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası kamuoyunu ilgilendiren asılsız iddiaları sistematik biçimde takip etmiş, doğrulama ve yalanlama faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmüştür. Bu kapsamda sosyal medya hesapları aracılığıyla 337 yalanlama yayımlanmış, ayrıca 35 Dezenformasyon Bülteni hazırlanarak kamuoyunun erişimine sunulmuştur. Yıl içinde yayımlanan yalanlamaların tek bir kaynakta toplanması amacıyla hazırlanan Dezenformasyon Bülteni 2025 Almanak, dezenformasyon örneklerini sistematik biçimde derlemekte ve hakikat temelli mücadelenin kurumsal yöntem ve kapasitesini somut biçimde ortaya koymaktadır. Almanak; toplumsal farkındalığın artırılması, doğru bilgiye erişimin desteklenmesi ve yürütülen mücadelenin sürdürülebilir niteliğinin kamuoyuna güçlü biçimde aktarılmasına katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen hakikat mücadelemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iletişim yüzyılı anlayışı doğrultusunda; doğru bilginin korunması, dezenformasyonla etkin mücadele edilmesi ve hakikatin güçlü bir şekilde savunulması hedefiyle kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

