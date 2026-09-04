İletişim Başkanı Duran: 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen kapsamlı dijital takip, teknik analiz ve kurumlar arası koordinasyon çalışmalarının ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içerisinde ve kesintisiz şekilde devam ettiğini bildirdi.

Duran, Türkiye'nin terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve dijital mecralar üzerinden yürütülen psikolojik harekât girişimlerine karşı mücadelesini, devletin bütün imkân ve kabiliyetlerini seferber ederek kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

SON İKİ AYDA 699 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Duran, son iki ayda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortak çalışmaları sonucunda, başta FETÖ iltisaklı olmak üzere millî güvenliği ve toplumsal birliği hedef alan terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 699 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirlerinin uygulandığını açıkladı.

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1.335 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA İŞLEM

Gerçekleştirilen kapsamlı teknik incelemeler ve dijital ağ analizleriyle provokasyon üreten, kardeşliği ve toplumsal huzuru hedef alan, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekât faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 1.335 sosyal medya hesabı hakkında da işlem yapıldı.

Duran, başta Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olmak üzere ilgili kurumların koordinasyonuyla gerekli hukuki ve idari işlemlerin tesis edildiğini ve söz konusu hesaplara erişim engeli kararlarının uygulandığını belirtti.

TOPLAM 2 BİN 34 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Bu süreçte toplam 2 bin 34 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirildiğini bildiren Duran, yapılan çalışmaların terör örgütlerinin artık yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik şekilde faaliyet yürüttüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Sosyal medya ve dijital mecraların propaganda, manipülasyon, algı operasyonları ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, millî birliği ve kamu düzenini hedef alan bir araç olarak kullanıldığını belirten Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital alanda aynı kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

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"DİJİTAL GÜVENLİK, MİLLÎ GÜVENLİĞİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Duran, devlet açısından dijital güvenliğin millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekât amacıyla kullanmalarına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ilgili tüm kurumlarla birlikte dijital ekosistemi anlık ve çok boyutlu şekilde takip etmeyi sürdüreceğini ifade eden Duran, millî güvenliği, toplumsal huzuru ve birlik beraberliği hedef alan her türlü tehdidin tespit edilerek gerekli tedbirlerin gecikmeksizin hayata geçirileceğini bildirdi.

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"DİJİTAL ALAN SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Vatandaşları dezenformasyonun oluşturduğu bilgi kirliliğinden korumak, doğru ve güvenilir bilgiyle buluşturmak ve dijital mecraların terör örgütleri tarafından propaganda alanına dönüştürülmesini engellemek için mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Duran, "Dijital alan sahipsiz değildir. Türkiye, millî güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.