İletişim Başkanı dünya basınıyla: En yüksek katılım bekleniyor

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2 BİN 500’Ü AŞKIN GAZETECİ

“NATO 3.0 söylemiyle” gündeme gelen zirvenin çok önemli olacağına işaret eden Duran, “Ankara’da çok önemli konular konuşulacak” ifadesini kullandı. Zirvenin, devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olmasının beklendiğine dikkati çeken Duran, şöyle devam etti: “İkili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO’nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine demiştim. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi’nde çalışma alanları oluşturduk. Bin 800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 montaj odası var, 2 bin 500’ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip tüm dünyayı ve Türkiye’yi bilgilendirme imkânı olacak. Dolayısıyla Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara’da en güzel misafirperverliği görecekler.”

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TRUMP’LA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ana gündeminin ne olacağı sorusu üzerine ise Duran, “Cumhurbaşkanımızın görüşmesi, Sayın Trump’ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO Zirvesi var bir de Sayın Başkan Trump’ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başkan Trump’la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bir yönüyle KAAN motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye’nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD’yle yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ABD ile ticaret gündemimiz önemli. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek” diye konuştu.