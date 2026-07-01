İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan medya ve akademiye 15 Temmuz çağrısı

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İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek anma etkinliklerinin stratejik yol haritasını medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile paylaştı.

İletişim Başkanlığında düzenlenlenen toplantıda, Duran, 15 Temmuz hain darbe girişimimin milletin iradesiyle akamete uğratılmasının 10. yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana temasının "İrade Bizim, Zafer Bizim!" sloganı olarak belirlendiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletin, ordunun ve güvenlik güçlerinin fedakârlığı ve kahramanlığıyla akamete uğratıldığını söyledi. Aziz milletin, tarihte eşine az rastlanır bir sivil direniş ortaya koyduğunu ifade eden Duran, “Biz 15 Temmuz’u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz.” dedi.

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İRADE BİZİM, ZAFER BİZİM TEMASI

“İrade Bizim, Zafer Bizim!” ifadesiyle milletin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhunun, kararlı duruşun ve milli iradeye sahip çıkma azminin vurgulanması amaçlanıyor. Duran, “İrade Bizim” ifadesiyle milletin geleceğini belirleme hakkına, tercihlerine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının vurgulandığını belirtti. İradenin bir bilinç durumunu ifade ettiğini dile getiren Duran, milletin 15 Temmuz gecesi tam da bu idrakle hareket ederek ihanet şebekesini durdurduğunu söyledi. Zafer Bizim” ifadesinin ise birlik ve beraberlikle ortaya konulan mücadele iradesinin sonucunu temsil ettiğini belirten Duran, 15 Temmuz zaferinin Türkiye’nin kendi iradesiyle geleceğini inşa etme kararlılığının göstergesi olduğunu ve ülkenin ortak hafızasının en önemli kurucu unsurlarından biri hâline geldiğini kaydetti.

15 TEMMUZ’U TAŞIYAN ÜÇ İRADE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 360 derecelik bütünleşik iletişim stratejisinde, 15 Temmuz ruhunu taşıyan üç irade özellikle vurgulanıyor. 15 Temmuz’da iradenin üç ayrı düzlemde tezahür ettiğini vurgulayan Duran, bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milleti meydanlara çağırarak direnişi başlatan ve sürdüren liderlik iradesi, bu çağrıya tereddüt etmeden karşılık vererek meydanlara akın eden milletin iradesi ve devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla demokrasiyi koruma iradesi olarak sıraladı.

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ONUNCU YIL KRİTİK BİR EŞİK OLARAK TANIMLANIYOR

Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden geçen on yıl, yalnızca geçmişin hatırlandığı bir dönem değil; 15 Temmuz’un anlamının derinleştiği, toplumsal hafızada kurumsallaştığı ve gelecek kuşaklara aktarımının yeni bir aşamaya ulaştığı kritik bir eşik olarak tanımlanıyor. İletişim Başkanı Duran, anma etkinliklerini millî hafızayı tazelemek, toplumsal dayanıklılığı pekiştirmek ve Türkiye’nin demokratik dayanıklılığını ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru biçimde anlatmak için önemli bir vesile olarak gördüklerini söyledi.

81 İL VE YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDE BİNLERCE FARKLI ETKİNLİK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenecek olan 10. yıl dönümü anma etkinliklerinde yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında stratejik merkezlerde binlerce farklı etkinlik düzenlenecektir. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz mücadelesini anmak, anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için dijital mecraları, medyayı ve akademiyi içine alan bütüncül bir iletişim stratejisi hazırladıklarını ifade etti.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 81 ilin tamamında “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Çadırları” projesinin hayata geçirileceğini belirtti. Şehir meydanları, millet bahçeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kurulacak Anma Çadırları’nın birer “yaşayan hafıza merkezi” olarak tasarlandığını ifade eden Duran, çadırlarda video gösterimleri, bilgilendirici broşürler, dijital ekranlar, projeksiyon sistemleri, QR kod uygulamaları ve etkileşimli bilgi panolarının yer alacağını söyledi.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere ziyaretçilerin anı defterlerine duygu ve düşüncelerini yazarak anma sürecine aktif katılım sağlayacağını belirten Duran, 81 ilde nöbetler tutulacağını, sancak koşuları düzenleneceğini, konserlerden tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş bir yelpazede anma etkinliklerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

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Ankara ve İstanbul’daki programlar, anma etkinliklerinin odak noktalarını oluşturuyor. Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirileceğini söyleyen İletişim Başkanı Duran, Gazi Meclis’te de anma töreni, dijital sergi ve mapping gösterisi yapılacağını belirtti. İstanbul’da ise Ayasofya’da 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edileceğini kaydeden Duran, İstanbul’daki etkinlikler arasında 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile drone ve ışık gösterilerinin öne çıktığını söyledi.

3D MAPPİNG, DRONE GÖSTERİLERİ VE “SESSİZ TANIKLIK” ENSTALASYONU

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz’un 10. yılı kapsamında hazırlanan etkinliklerden birinin de 3D mapping ve drone gösterileri olduğunu açıkladı. Farklı illerdeki simge yapılar üzerinde 15 Temmuz temalı projeksiyon haritalama ve ışıklı koreografi gösterileri sunulacağını belirten Duran, İstanbul Boğazı’nda senkronize ışıklı drone gösterisi yapılacağını söyledi. Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nde 3D haritalandırma gösterileri gerçekleştirileceğini belirten Duran, Üsküdar’da hayata geçirilecek “Sessiz Tanıklık” enstalasyonunun sade ama sarsıcı bir hafıza alanı olacağını ifade etti. Böylelikle, 253 şehidi temsilen 253 Türk bayrağından oluşan simgesel bir anma alanı kurulacağını kaydedildi.

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MİLLİ HAFIZA PROJESİ

Duran, 15 Temmuz’un 10. yılı etkinlikleri kapsamında kendisini en çok etkileyen programlardan birinin Millî Hafıza Projesi olduğunu söyledi. Projenin “15 Temmuz’un ruhunu geleceğe taşıyoruz!” mottosuyla düzenlendiğini ifade eden Duran, toplumsal hafızayı güçlendirecek özgün fikir ve eserlerin yer alacağı projenin kamu kurumlarının yanı sıra özel kuruluşların, şirketlerin ve şahısların katkısına da açık olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı, projeye 205’i bu ay olmak üzere toplam 258 başvuru yapıldığını, incelemeler sonucunda bu projelerden 131’inin değerlendirmeye alındığını açıkladı. 18-35 yaş aralığında 120 başvuru yapılmasının gençlerin 15 Temmuz zaferine sahip çıktığını gösterdiğini belirten Duran, kamu kurumlarının projelerinin Proje Takip Sistemi üzerinden titizlikle izlendiğini ve 26 Haziran 2026 itibarıyla sisteme girilen proje sayısının 3 bin 198’e ulaştığını söyledi.

ULUSLARARASI PROGRAMLAR VE AKADEMİ

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz etkinliklerinin bir diğer boyutunun ise 15 Temmuz’u akademinin çalışma alanı hâline getirmek olduğunu belirterek tehdidin kaynağını, yapısını ve uluslararası ağlarını bilimsel ve akademik bir ciddiyetle analiz etmenin kritik önemde olduğunu söyledi.

Bu amaçla Ankara Üniversitesi ile iş birliği hâlinde “Türkiye’de Darbeler ve Demokrasi” paneli düzenleneceğini açıklayan Duran, Türkiye’nin demokrasi tecrübesini ele alacak panelin çıktılarının kitaplaştırılacağını belirtti.

Duran, yurt dışında da paneller düzenleneceğini ifade ederek Berlin, Tiran, Brüksel, Saraybosna, Cakarta, Pretorya, Lahey, Bern ve Abuja’nın panellerin yapılacağı şehirler arasında olduğunu söyledi. Bu panellerde 15 Temmuz gerçeğinin, demokrasiyle ilişkisinin, FETÖ’nün uluslararası terör ağının ve Türkiye’nin demokratik dayanıklılık tecrübesinin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınacağını belirten Duran, uluslararası medya mensuplarının katılacağı bir basın turu da düzenleneceğini kaydetti.

MEDYA, YAYIN VE İÇERİK ÇALIŞMALARI

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yılı kapsamında geniş bir yayın külliyatı hazırlandığını söyledi. Kamu yayıncısı TRT’nin “Asırlık Gece” isimli dizi ve “Memleket Tamircisi” isimli televizyon filminin yanı sıra 13 ulusal, 6 uluslararası olmak üzere toplam 19 belgesel hazırladığını ifade eden Duran, bu belgesellerin FETÖ’nün para ağından Yunanistan’a kaçan helikoptere kadar darbeyi ayrıntılı biçimde ele aldığını belirtti. Direniş anlarını ve Türkiye’nin son on yıldaki vizyoner kazanımlarını harmanlayan “O Gece” videosunun ise izleyicide güçlü bir farkındalık oluşturacak sinematografik bir eser olduğunu söyledi.

İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz’un 10. yılı için iki kitap hazırladıklarını belirten Duran, “10. Yılında 15 Temmuz Destanı: Hafıza, Direniş ve Gelecek” adlı eserin milletin destansı direnişini, hafıza bilincini ve gelecek vizyonunu canlı tutmayı amaçladığını kaydetti. Duran, “Halkın Gücünün Üstünde Bir Güç Yoktur: 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi” adlı kitabın da Türk milletinin demokrasiye ve iradesine sahip çıkışını belgelediğini söyledi.

Duran, Anadolu Ajansı iş birliğiyle hazırlanan 15 Temmuz Almanak’ın son on yılda hayata geçirilen kurumsal reformları veri temelli analiz eden kalıcı bir başvuru kaynağı niteliğinde olduğunu belirtti. Duran ayrıca Anadolu Ajansı’nın “15 Temmuz: O Gecenin Tanıkları-Fotoğraflar-Belgeler-İtiraflar” adlı kitap çalışması ve “ByLock Mini Belgeseli” başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

15 TEMMUZ HATIRALARI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı’nın endemik “sevgi çiçeği”nden ilham alan 10. yıl rozetinin, Darphane tarafından basılacak hatıra parasının ve Anadolu Ajansı tarafından tasarlanan 106. yıl özel pulunun 15 Temmuz direnişini geleceğe taşıyacak hatıra objeleri olduğunu söyledi. tüm etkinliklerin aziz milletin 15 Temmuz’da gösterdiği destansı direnişi ve zaferi layıkıyla anmak amacıyla 360 derecelik bütünleşik bir iletişim stratejisiyle hazırlandığını belirterek, “Biz 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.” dedi.

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Çocuklara ve gençlere 15 Temmuz’u, gazilerin ve şehitlerin fedakârlıklarını ve kahramanlıklarını anlatacaklarını vurgulayan Duran, millî hafızayla güçlü ve sarsılmaz bir bağ kurulmasını sağlayacaklarını ifade etti. Duran, o gece canı pahasına iradesine, vatanına ve devletine sahip çıkan aziz millete şükranlarını sundu; şehitleri minnetle andı, gazilere sağlık ve afiyet diledi.